Jusqu’où va aller Benoit Paire ?

C’est la ques­tion qu’il faut se poser en ce moment.

Eliminé rapi­de­ment lors des quali­fi­ca­tions à l’Open d’Australie, l’Avignonnais aurait pu se reposer mais il a préféré s’ins­crire au chal­lenger de Tenerife à l’aca­démie d’Abama.

Et cela n’a pas été vrai­ment effi­cace car il est tombé au 1er tour face au Japonais Kaichi Uchida (198ème) en trois sets : 7–6, 3–6, 6–3. Forcément en fin de match, Benoit est monté dans les tours et la tension était au maximum. Un jour il se peut aussi que tout cela parte en…sucette et là ce sera diffi­cile de prendre sa défense.