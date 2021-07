S’il enchaîne les tour­nois et les voyages, Benoit Paire profite le plus possible de son chien, Ravioli. Le Français a souvent clamé son amour pour petit labrador chocolat, qu’il adore retrouver après plusieurs semaines de compé­ti­tion. En Allemagne et Suisse depuis le début du mois de juillet, Paire est déjà aux Etats‐Unis pour la tournée améri­caine. Il s’est quand même accordé un petit moment en montagne avec Ravioli, qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux.

Paire fait son entrée en lice ce mardi à 21h (heure fran­çaise) à Atlanta contre Yasutaka Uchiyama.