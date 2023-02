« Il y a eu le Covid, beau­coup d’al­cool, une prépa­ra­tion qui n’a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résul­tats ne suivent pas mais j’ai profité de ma vie. Là, j’es­saye de revenir, de me remettre bien dans la tête et dans les jambe », expli­quait récem­ment Benoit Paire au Midi Libre à Montpellier, où il a été battu en quali­fi­ca­tions par Luca Nordi (164e).

Conscient de son manque de profes­sion­na­lisme, l’Avignonnais multi­plie les promesses non‐tenues sur Instagram. Alors qu’il annonce régu­liè­re­ment son inten­tion de remonter la pente, Benoit adopte une atti­tude contra­dic­toire. La preuve avec ces images où l’an­cien top 20 se laisser une nouvelle fois aller à la montagne.

Nous voilà rassurés. Ben a repris l’en­traî­ne­ment sérieu­se­ment. On commen­çait un peu à s’in­quiéter. Avec la potion du druide, les résul­tats vont revenir. Il ne peut pas en être autre­ment !



🎥 IG/benpaire pic.twitter.com/q0DmuUxRfE — Tennis Legend (@TennisLegende) February 9, 2023

213e à 33 ans, Benoit Paire surpren­drait énor­mé­ment d’ob­ser­va­teurs s’il arri­vait à réin­té­grer le top 100.