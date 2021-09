On peut se féli­citer de certaines initia­tives pour démo­cra­tiser encore davan­tage le tennis ou au moins lui donner une belle visibilité.

Quand les pros commencent à avoir des handi­caps 😆 #raquet­te­geante pic.twitter.com/gu2GVCqx2i — FFT (@FFTennis) September 18, 2021

L’objectif de l’évè­ne­ment orga­nisé à Roland‐Garros allait dans ce sens.

Gaël Monfils et Benoît Paire ont donc disputé un match spec­tacle contre deux person­na­lités bien connues de Twitch, « Domingo » (Pierre‐Alexis Bizot) et « ZeratoR » (Adrien Nougaret) et l’am­biance était au rendez‐vous même si Benoit Paire, fidèle à lui même a fait aussi le spec­tacle dans les tribunes en siro­tant cul sec une demi !