Panatta se paie Nadal et Zverev : « Le débardeur, c’est bien pour le basket, c’est bien pour le volley, mais pas pour le tennis, ce n’est pas possible ! »

Adriano Panatta n’a pas sa langue dans sa poche.

Lors d’une inter­view accordée au média il Napolista, légende du tennis italien a abordé des sujets variés, dont celui du style vesti­men­taire des joueurs de tennis actuels.

Ce que l’on retiendra, c’est que le vain­queur de Roland‐Garros 1976 déteste les tee‐shirt sans manches.

« Nadal et main­te­nant Zverev…Le débar­deur, ce n’est pas possible. C’est bien pour le basket, c’est bien pour le volley, mais pas pour le tennis ! », a lâché Panatta qui vise deux joueurs en particulier.

Rafa a porté des débar­deurs au début de sa carrière ou même plus récem­ment en Australie et aux Etats‐Unis (entre 2018 et 2020). Zverev aime lui aussi jouer sans manches, tout comme Carlos Alcaraz sur certains tour­nois, qui prend sans doute exemple sur son idole.

Les goûts et les couleurs…