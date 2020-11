Après sa victoire à Roland-Garros, Rafael Nadal a réalisé beaucoup d’entretiens. Lors de l’une de ses interviews accordée à une émission tv espagnole, le journaliste a abordé le sujet de la paternité. La question était simple : Papa Nadal, c’est pour bientôt ?



Pour y répondre, Rafael Nadal a choisi, comme à son habitude de jouer la carte de la sincérité. « J’ai confiance (rires), je vais en avoir. Tout le monde sait que j’adore les enfants. Mais il y a un problème. Je pensais que nous aurions des enfants plus tôt avec Maria Francisca. Je pensais qu’à 30 ans je ne pourrai plus jouer, que je serais ‘kaput’ comme on le dit…mais ce n’est pas le cas, ma carrière continue. Il va donc falloir encore un petit peu patienter »

On l’a compris, tant que Rafa sera sur un court, il ne pourra être père, ce qui n’est pas le cas de Roger, de Nole, ou encore d’Andy…