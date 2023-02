Alors que Caroline Garcia s’est malheu­reu­se­ment inclinée en finale du WTA 250 de Lyon, ce dimanche face à l’Américaine Alycia Parks, on a appris quelques heures avant la rencontre que la joueuse fran­çaise avait fina­le­ment accepté d’être suivie par les caméras de Netflix pour la saison 2 de Break Point, la série‐documentaire sur les coulisses du circuit professionnel.

Directeur du tournoi lyon­nais mais aussi patron de l’agence Sport Plus Conseil avec laquelle Caroline colla­bore depuis 2016, Pascal Biojout en a dit un peu plus sur les raisons de cette décision.

« Caroline va être dans la saison 2 et c’est un vrai choix de sa part. Il y a des avan­tages et des incon­vé­nients mais c’est aussi une façon de s’affirmer, d’assumer qui elle est et, peut‐être aussi, de grandir. Une équipe anglaise de Netflix est venue à Lyon depuis dimanche 29 janvier pour la suivre dans sa proxi­mité lyon­naise. Netflix va l’accompagner jusqu’à Roland‐Garros. Elle a pesé les avan­tages et les incon­vé­nients. Assumer quand on gagne et quand on perd. En espé­rant que cela lui serve sur le court. C’est quelqu’un qui aime bien se livrer de manière authen­tique et sincère. On espère juste que la malé­dic­tion de l’Open d’Australie ne s’appliquera pas à Caroline Garcia ! »