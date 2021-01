Comme souvent, le compte Twitter de Tennis TV propose des petits jeux sympathiques dans le but de le partager et d’en rigoler avec ses amis. Cette fois, il faut choisir une voiture parmi quatre proposées dans laquelle embarquer avec trois joueurs différents dans chaque véhicule.

Véhicule 1 : Nadal, Djokovic et Federer

Véhicule 2 : Thiem, Schwartzman et Tsitsipas

Véhicule 3 : Wawrinka, Paire, Dimitrov

véhicule 4 : Kyrgios, Murray et Monfils

Et lorsque l’Australien est tombé sur ce concept, il n’a pas pu s’empêcher de rigoler à l’idée de s’imaginer avec ses deux potes coincés dans une voiture avec une autre personne : « Hahaha, la voiture 4 aurait des plaisanteries ridicules », a donc écrit l’Australien sur son compte Instagram.

Et vous, quelle voiture choisiriez-vous ?