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Patrick McEnroe en plein délire concer­nant son frère John : « S’il jouait sur le circuit actuel il serait sans doute un meilleur joueur qu’il a été »

Par
Laurent Trupiano
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Les frères McEnroe ont un égo assez élevé que ce soit John ou Patrick. Si leur carrière tennis­tique ont été large­ment diffé­rentes, il faut bien avouer qu’ils font toujours partie du paysage tennis­tique outre‐atlantique mais aussi dans le monde entier.

Interrogé au sujet de savoir si son frère John aurait été un cham­pion sur le circuit actuel, Patrick a eu une réponse qui symbo­lise bien l’état d’es­prit de la famille.

« D’une certaine manière, il aurait peut‐être été même été meilleur, car je pense que tout ce qui s’est passé – tu sais, les polé­miques qui l’ont entouré à propos des déci­sions d’arbitrage et le fait qu’il s’énerve aujourd’hui à cause de l’arbitrage vidéo – aurait pu le calmer un peu, ce qui était un de ses soucis pour joeur son meilleur tennis »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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