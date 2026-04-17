Les frères McEnroe ont un égo assez élevé que ce soit John ou Patrick. Si leur carrière tennis­tique ont été large­ment diffé­rentes, il faut bien avouer qu’ils font toujours partie du paysage tennis­tique outre‐atlantique mais aussi dans le monde entier.

Interrogé au sujet de savoir si son frère John aurait été un cham­pion sur le circuit actuel, Patrick a eu une réponse qui symbo­lise bien l’état d’es­prit de la famille.

« D’une certaine manière, il aurait peut‐être été même été meilleur, car je pense que tout ce qui s’est passé – tu sais, les polé­miques qui l’ont entouré à propos des déci­sions d’arbitrage et le fait qu’il s’énerve aujourd’hui à cause de l’arbitrage vidéo – aurait pu le calmer un peu, ce qui était un de ses soucis pour joeur son meilleur tennis »