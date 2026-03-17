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Patrick McEnroe, président du Hall of Fame sur l’effet Federer : « En deux minutes, il n’y avait plus de places »

Par
Jean Muller
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Cette année est un peu spéciale pour la célé­bra­tion du Hall of Fame. En effet, l’un des lauréats à Newport sera Roger Federer, autant dire que la céré­monie va petre suivir dans le monde entier. Concernant les 900 places dispo­nibles, elles sont parties plutôt rapi­de­ment et on comprend pourquoi.

« Quand j’ai assumé cette fonc­tion il y a quelques années, l’une des ques­tions que je me suis posées était la suivante : comment allons‐nous nous préparer au moment où Roger, Rafa, Serena, Venus se reti­re­ront…? Pour le moment, nous avons ouvert la réser­va­tion de billets pour que les gens puissent venir voir le stade. L’événement est magni­fique, mais n’a que 900 places, alors les billets se sont vendus en deux minutes. Ou plutôt, l’effet Roger a épuisé les billets en deux minutes. Beaucoup de gens m’ont écrit en disant qu’il ne restait plus rien sur le site web, alors nous étudions comment permettre à plus de personnes d’as­sister. En réalité, le site est prévu pour accueillir 10 000 personnes, mais nous voulons que l’af­fluence soit sûre et contrôlée »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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