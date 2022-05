Dans une longue et riche inter­view paru dans 40A, le maga­zine de tennis du Groupe SoPresse (So Foot‐Society‐So Film), le coach de Simona explore son passé et se permet comme à son habi­tude une critique de certaines règles appli­quées dans le tennis mondial. Il revient donc sur l’idée de sanc­tionner un joueur parce qu’il a brisé sa raquette, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne lui plait pas.

« Qui sont ces personnes de l’ATP ou la WTA qui mettent des amendes pour des compor­te­ments qu’ils jugent mauvais ? Qu’il y ait une société avec des règles qui inter­disent de taper les gens, c’est normal, mais qui vivrait dans une société où on dirait “tu n’as pas le droit de t’énerver et de jeter un stylo par terre” ? Ça te choque­rait ou pas ? Bien sûr que ça te choque­rait ! D’un point de vue moral, je trouve ça inad­mis­sible de sanc­tionner un joueur qui pète une raquette. Chacun est respon­sable de son image, de son compor­te­ment… Si un joueur estime que ça ne le dérange pas de casser une raquette, qui est‐ce que ça dérange ? »

