Patrick Mouratoglou fait la une de L’Équipe Magazine ce samedi. L’hebdomadaire sportif propose une enquête sur le « phéno­mène » et ose rare­ment aborder les vrais sujets.

Quelques témoi­gnages viennent un peu égra­ti­gner le fameux coach mais cela reste timide. Plus qu’une enquête, on a l’im­pres­sion de lire un portrait qui énumère la vie trépi­dante de Patrick Mouratoglou qui reste l’une des personnes média­tiques les plus passion­nées de tennis sur le globe. Et forcé­ment, quand on produit autant de choses autour de sa passion, on devient clivant.

À la fin du papier, l’au­teur lui a demandé d’énu­mérer ses qualités, et le coach y arrive assez faci­le­ment : passionné, bien­veillant, bosseur…

En revanche, quand il doit faire le même exer­cice concer­nant ses défauts, ça patine un peu. « Plus dur. Prends ce que les gens disent de moi, on s’en fout », une manière d’es­quiver et d’ou­blier un peu de se remettre en cause.