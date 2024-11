Alors que Paula Badosa fêtait son 27e anni­ver­saire vendredi, Ons Jabeur a sorti une vidéo qui devrait vexer Aryna Sabalenka, très proche de l’Espagnole.

« Je suis désolée Aryna mais Ons Jabeur est ma nouvelle meilleure amie sur le circuit », glisse l’Espagnole avec le sourire face à une Jabeur ravie.

La bonne ambiance règne sur le circuit WTA !

