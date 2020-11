On le sait, nous vivons une période très spéciale où toutes les théories se confondent ou les différentes situations concernant le Covid-19 sur le globe entrainent des débats sans fin. Chez certaines personnes cela entraine même de la peur. C’est le cas pour l’ancien joueur tchèque Pavel Slozil, 35ème joueur mondial en 1984 qui formait avec Tomas Smid une paire de double de très haut niveau. Pavel a aussi été le coach de Steffi Graf.

Dernièrement il s’est exprimé sur son compte Facebook et devrait être très vite mis dans la case « complotiste » : « Il y a 64 ans, je suis né dans un pays socialiste et communiste de Tchécoslovaquie. Depuis de nombreuses années, je suis fier d’être un citoyen américain. Il y a des années, mes amis et moi avons commencé à nous inquiéter concernant l’avenir de ce merveilleux pays. Si les États-Unis deviennent un gouvernement avec un parti unique sur la voie du socialisme, une forme de communisme sera imparable » explique Pavel qui a peur pour les générations à venir : « Dans mon passé, j’étais autorisé à voyager avec des documents gouvernementaux uniquement après avoir eu un bon comportement et de hautes compétences en tennis. J’ai dû gagner plus de matches pour mon pays avant que ma femme et ma fille ne puissent me rejoindre. Et je sais mieux que quiconque que le gouvernement d’un parti peut restreindre vos projets de voyage en détenant votre passeport »

Conscient que son témoignage peut choquer, il termine presque en s’excusant : « Après l’invasion russe en 1968, de nombreuses personnes ont quitté le pays. Je n’avais pas le cœur de le faire. Cela ne me dérange pas que vous soyez d’accord ou en désaccord avec mon histoire. C’est surtout pour la jeune génération que j’ai écrit ces lignes »