Pendant cette période de trêve des compétitions dans la planète tennis, les joueurs et joueuses n’hésitent pas à s’essayer au tweener, le coup entre les jambes. On avait vu la semaine dernière les tentatives complètement ratées d’Alexandrova, mais aussi le tweener incroyable de Hurkacz dans un tournoi d’exhibition à Miami. Cette fois, c’est la Russe Anastasia Pavlyuchenkova qui s’est essayé à l’exercice, et c’est plutôt une réussite.

« Ils disent : la pratique rend parfait »