Dans un docu­ment d’une rare richesse, la joueuse améri­caine explique avec sincé­rité le chemin qu’elle a parcouru depuis que sa mère a été victime d’un arrêt cardiaque. Cette confes­sion est dense et émou­vante. Jessica révèle presque tout et surtout les moments où elle a failli tout arrêter.

Depuis sa publi­ca­tion, de nombreux joueurs et joueuses ont salué le courage de l’Américaine qui a préféré tout dire que de garder cela pour elle. Une forme de libé­ra­tion alors que sa mère essaye chaque jour de progresser après avoir été victime d’un arrêt cardiaque.

Tout a commencé en juin dernier comme on vous l’a relaté ce mardi.

Un autre passage nous a touché, et nous vous le propo­sons ce mercredi.

« En janvier, nous sommes arrivés à un moment bizarre, tordu, où la boucle est bouclée. Damar Hamlin, joueur des Buffalo Bills, a fait un arrêt cardiaque sur le terrain pendant le match du lundi soir contre les Cincinnati Bengals. Mon estomac s’est enfoncé parce que j’ai eu l’im­pres­sion de revivre exac­te­ment la même chose. J’étais assis sur le banc de touche d’un tournoi de tennis à Sydney, en Australie. J’avais envie de vomir. J’étais censé passer en double mixte dans 15 minutes et je me souviens avoir dit à l’un de mes coéqui­piers : « J’ai un peu peur en ce moment, c’est trop près de chez moi, et je sens que je vais avoir une crise de panique. » Encore une fois, je ne suis habi­tuel­le­ment pas trop anxieuse, mais la pensée de ce que Damar et sa famille étaient sur le point de vivre me faisait mal au cœur. Je savais combien le temps était impor­tant. Je n’ai cessé de penser au temps, au temps, au temps, au temps. J’espère qu’ils l’ont récu­péré et assez vite. Le personnel médical et les entraî­neurs qui l’ont aidé cette nuit‐là lui ont vrai­ment sauvé la vie et ont été d’une aide précieuse pour son réta­blis­se­ment. J’ai fini par jouer en double mixte et nous avons gagné »