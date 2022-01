Moins d’une semaine après son expul­sion du terri­toire austra­lienne et son forfait auto­ma­tique pour l’Open d’Australie, Novak Djokovic a décidé de se vider un peu la tête et de partir en périple au Monténégro.

Ainsi, et comme le rapporte le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo, le numéro 1 mondial a été aperçu et pris en photo au monas­tère d’Ostrog. Imbriqué dans la falaise, ce lieu est égale­ment réputée pour ses pèle­ri­nages et ses guéri­sons miraculeuses.