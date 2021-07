Pete s’ex­prime rarement.

Celui que l’on croyait être le plus grand joueurs de tous les temps avec ses 14 titres du Grand Chelem a été dépassé depuis un bout de temps déjà.

Interrogé par le New‐York Times, Pete a donc été presque obligé de faire un aveu : « Si vous m’aviez demandé quand j’ai pris ma retraite avec 14 tour­nois majeurs si trois gars me dépas­se­raient au cours des 15 à 19 prochaines années, j’au­rais répondu : « Pas question ».

Avec 6 titres de plus que Pete et surement peut‐être d’autres à venir, Nadal, Federer et Djokovic ont presque effacé « Pistol Pete » des mémoires.