Dans un entre­tien accordé à Blick, Andrea Petkovic revient sur sa carrière et explique notam­ment que même s’il peut exister une vraie riva­lité entre deux cham­pions, au final, elle tend à se trans­former en une vraie rela­tion. Si cela est arrivé pour elle avec Kerber, elle pense que c’est la même chose entre Federer et Nadal.

« Je vous l’ai déjà dit il y a cinq ans, mais personne ne m’écoute. Dans mon livre, presque un chapitre entier est consacré à la riva­lité entre les deux. Je trouve qu’en matière de riva­lité, nous essayons tous de faire la diffé­rence. Mais en fait, les rivaux ont beau­coup de points communs. Roger et Rafa ont tous deux défendu des valeurs spor­tives très nobles, peu importe leurs diffé­rences de jeu. J’ai toujours trouvé que ces valeurs étaient très, très simi­laires. C’est pour cela qu’en fin de carrière ils ont devenu des amis. Ce fut la même chose pour moi avec Angelique Kerber. Elle est devenue par exemple l’une de mes plus proches amies et lorsque nous étions plus en compé­ti­tion l’une contre l’autre, nous étions encore plus proches qu’avant »