Dans un long entretien accord à la RTBF, le coach belge aborde toutes les problématiques liées à son métier de coach. Philippe Dahes évoque en fin d’entretien l’idée de la réussite et ce que cela implique quelques fois comme dégâts. « Des réussites où le coaching avec le père fonctionne, il y en a plein. Prenons le cas Bartoli, regardez Marion Bartoli aujourd’hui dans sa vie de femme. Il est là aussi le problème. Peut-on dissocier la réussite sportive et le développement de la personne ? Est-ce que l’objectif c’est d’être le meilleur joueur de tennis ou d’être la meilleure personne ou la personne la plus équilibrée ? Je pense qu’il ne faut pas dissocier les deux. Maintenant sportivement, il y en a plein qui ont réussi : le père de Venus et Serena Williams, le père de Steffi Graf et tous ceux qu’on a cités ont réussi en termes de résultats. Mais est-ce que le projet c’est le résultat ? Ça c’est la question.«