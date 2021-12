Ricardo Piatti est reconnu à juste titre comme l’un des meilleurs coachs du monde. Récemment, chez nos confrères d’Ubitennis, il a dévoilé certaines méthodes mises en pratique pour faire grandir Jannik Sinner et les autres pension­naires de son académie. C’est assez surprenant.

« Pendant le confi­ne­ment, j’ai montré beau­coup de vidéos à mes joueurs de Federer, Nadal et Djokovic dans les finales impor­tantes, mais pas dans les moments dans lesquelles ils ont bien joué et gagné des points en série. J’ai insisté sur les séquences où ils ont mal joué. Nous ne sommes pas là pour résoudre des problèmes mais pour les créer. En réalité il suffit d’être simple, de réflé­chir sur les défaites, de se demander pour­quoi et comment on peut améliorer les choses. »