Dans l’émission le QG, Pierre Menès a fait quelques révélations sur son fanatisme lié à Roger Federer : « Je suis une midinette avec Roger Federer. Je pourrais lui baiser la main, surtout la main droite, celle qui a du génie. La dernière finale qu’il a perdu face à Novak Djokovic en trois tie-break à Wimbledon en ayant eu deux balles de matchs, j’étais chez moi seul dans mon salon et j’ai été lamentable. J’ai pleuré. J’ai craché. J’ai vomi. Maintenant il va revenir en 2021 à 39 ans et demi, donc depuis qu’il a 34 ans je regarde tous ses matches comme si c’était le dernier. Et j’ai beaucoup de chance car 5 ans après, il est toujours là. »