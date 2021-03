Pour l’Equipe Magazine, Pierre Richard, acteur légen­daire, passionné de sport et surtout de tennis a accepté d’ex­pli­quer comment il avait appris à appri­voiser et aimer la petite balle jaune.

Cet appren­tis­sage s’est fait sur le terrain où il battait de temps en temps un ami 15⁄ 2 et dans les tribunes de Roland‐Garros.

Il a donc eu l’oc­ca­sion de voir défiler des espoirs mais il s’est loupé sur le cas Federer : « Très curieu­se­ment je n’étais pas si sûr de l’avenir de Federer. D’ailleurs Jean (NDLR : Jean Couvercelle, fonda­teur de Tennis Magazine est un de ses proches) m’avait dit : « Tu n’y connais rien, tu verras un jour… » Il avait raison et j’ai vite changé d’avis. En revanche, un jour en voyant Agassi sur un court annexe, je me suis dit celui‐là sera numéro 1. Je me suis trompé sur Federer mais pas sur Agassi. Cette espèce de lutin ! Même quand il marchait on avait l’im­pres­sion qu’il courait. Qui frap­pait tout à plat avec une vitesse... J’adorais ! Comme j’ado­rais Connors aussi. Lui, c’était du De Niro quand il allait engueuler l’ar­bitre ! Je l’avais rencontré une fois dans un resto chinois en bas des Champs. Je m’étais mis dans la peau des gens qui viennent me demander un auto­graphe. Mais qu’est‐ce que ça peut leur foutre d’avoir un auto­graphe de moi ? Bon je le fais genti­ment. Et là avec Connors, j’ai compris ce que c’était que d’être fan, « couillonofan »