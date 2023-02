L’ancien grand cham­pion italien, Nicola Pietrangeli, connu pour ses sorties sans filtre, s’est de nouveau fait remar­quer chez nos confrères d’Ubitennis concer­nant con compa­triote Matteo Berrettini, qui n’avait pour­tant rien demandé…

« Il me semble que Matteo se consacre plus à la publi­cité qu’au tennis. Je ne voudrais pas qu’il finisse comme Filippo Volandri qui, après avoir battu Federer à Rome, n’a plus jamais gagné de match. Berrettini est un bon gars, mais il est un peu comme Panatta : fantas­tique à partir de la taille, mais ses jambes… », a expliqué l’Italien de 89 ans qui ne ménage déci­dé­ment jamais ses compatriotes.

Certains diront qu’il est un peu « vieux » d’autres évoque­ront peut‐être une forme de jalousie, en tout cas, c’est assez violent.