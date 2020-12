On le sait Vasek Pospisil est très proche de Novak Djokovic. Pour le premier bloc de sa préparation hivernale, il a donc accepté de se rendre en Serbie dans l’académie du numéro 1 mondial. A l’issue de ce stage, il a donc posté un petit compte-rendu, et le moins que l’on puisse dire c’est que le Canadien était ravi de cette expérience : « Quand Novak m’a invité, je savais que j’allais passer un bon moment mais je ne m’attendais pas à ce que l’expérience globale soit aussi percutante. J’ai été époustouflé par les installation, l’hospitalité, le souci du détail et l’énergie positive globale tout au long de ce camp d’entraînement. C’était la meilleure expérience d’entraînement de ma carrière et je ne suis plus un jeune homme qui découvre le circuit, cela en dit long sur la qualité de ce que l’on m’a proposé »