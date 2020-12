« The Maradona 7 » consiste a nommer sept joueurs dont soi-même pour réaliser une série de jongle en partant des deux pieds jusqu’à la tête en passant par les genoux et les deux épaules. Un exercice pas si facile à réaliser pour un « novice », comme le Canadien Vasek Pospisil qui a réussi haut la main le défi. Malek Jaziri, Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Damir Dzumhur et Diego Schwartzman sont les six autres nommés.

¡Vasek Pospisil propuso un nuevo desafío viral ! ⚽7️⃣



El canadiense nominó a varios colegas en el challenge llamado "#TheMaradona7", que va así : pie, pie, rodilla, rodilla, hombro, hombro y cabeza. ¿A qué jugador te gustaría ver hacer esto ? 💯



