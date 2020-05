C’est Le Parisien qui le révèle, Lucas Pouille a investi dans une société qui produit des distributeurs de gel hydroalccoolique : « La société de mon ami Maxime Rousseaux (Elecom, fabricant de supports tactiles interactif en grande partie utilisés dans l’événementiel, basée dans le Loir-et-Cher) était complètement à l’arrêt. On s’est dit que ce serait une super idée de créer cette nouvelle marque à laquelle je me suis associé pour lancer ces bornes que l’on n’a pas besoin de toucher avec les mains (automatiques ou à pédale, ndlr) et qui permettent aussi, via leur écran, de devenir un outil de communication ». Depuis, tout va bien puisque 1000 distributeurs ont été vendus en dix jours. Le nom du distributeur est Hygy et il ne nous étonnerait pas que prochainement cette marque signe un accord cadre avec l’ATP…