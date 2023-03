On peut tous se réjouir de la victoire de Benoit Paire au Mexique. Cela va lui donner confiance pur aller cher­cher sa place à Roland‐Garros car il est assez peu probable qu’on lui donne une invitation.

Benoît Paire fête son titre 🍕 pic.twitter.com/hPmsrRQk49 — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 13, 2023

C’est peut‐être le début d’une nouvelle période pour le Tricolore qui a choisi de partager ce titre avec ses fans en postant son repas de fête après ce nouveau trophée.

Benoit est à part, et quand il gagne, on a envie de dire que sa bonne humeur est commu­ni­ca­tive, plus que ses déboires quand son tennis est en berne.