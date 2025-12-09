AccueilInsolitePour le New-York Times, Alcaraz est aussi un vrai symbole d'élégance !
Une nouvelle est tombée du côté du célèbre New York Times et elle a du en faire sourire quelques uns. 

Le célèbre quoti­dien de la grosse pomme a édité une liste de 67 personnes qui symbo­li­sait une certaine idée de style. Et dans ce clas­se­ment, il y a un joueur de tennis. 

A la lecture de ces lignes, certains pour­raient croire qu’il s’agit d’une ancienne star comme Roger Federer toujours très stylé ou encore de l’Italien Jannik Sinner sous contrat avec quelques marques de mode pres­ti­gieuse, mais c’est tout le contraire.

La palme d’or est donc décro­chéé à la surprise géné­rale par…Carlos Alcaraz.

Après réflexion, il est vrai qu’avec ses diffé­rentes coupes de cheveux et ses panta­lons hyper larges, l’Espagnol signe un style souvent désopilant.

