Une nouvelle est tombée du côté du célèbre New York Times et elle a du en faire sourire quelques uns.
Le célèbre quotidien de la grosse pomme a édité une liste de 67 personnes qui symbolisait une certaine idée de style. Et dans ce classement, il y a un joueur de tennis.
carlos made it on the list of 67 most stylish people of 2025 according to the new york times 😭 pic.twitter.com/OOQOT8RVU8— ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) December 8, 2025
A la lecture de ces lignes, certains pourraient croire qu’il s’agit d’une ancienne star comme Roger Federer toujours très stylé ou encore de l’Italien Jannik Sinner sous contrat avec quelques marques de mode prestigieuse, mais c’est tout le contraire.
La palme d’or est donc décrochéé à la surprise générale par…Carlos Alcaraz.
Après réflexion, il est vrai qu’avec ses différentes coupes de cheveux et ses pantalons hyper larges, l’Espagnol signe un style souvent désopilant.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 10:46