À l’heure où la Grande‐Bretagne mène une véri­table chasse aux sorcières concer­nant les person­na­lités russes suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, on a appris de la bouche du ministre des Sports britan­nique, Nigel Huddleston, que le gouver­ne­ment n’au­to­ri­se­rait les athlètes russes ou biélo­russes à parti­ciper à des événe­ments que s’ils rece­vaient l’as­su­rance que l’in­di­vidu n’était pas lié aux États ou diri­geants russes ou biélorusses.

Par exemple, l’ac­tuel numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, pour­rait se voir inter­dire l’accès à Wimbledon à moins qu’il ne four­nisse des assu­rances publiques qu’il n’est pas un partisan de Vladimir Poutine.

En somme, le gouver­ne­ment britan­nique prend d’une certaine manière en otage les athlètes russes en les plaçant dans une situa­tion très incon­for­table. Car si l’écra­sante majo­rité des joueurs et joueuses sont évidem­ment contre la guerre, se prononcer publi­que­ment contre Vladimir Poutine et sa poli­tique pour­rait s’avérer dange­reux pour eux‐mêmes et leurs familles.