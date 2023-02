Cela faisait 8 ans qu’Eugénie Bouchard n’avait pas pu fêter son anni­ver­saire avec sa soeur jumelle Béatrice. Du coup, quand elle a su que sa soeur pour­rait être présente elle a décidé de le faire savoir, et la photo postée sur son compte Instagram a fait forcé­ment jaser. On vous laisse vous faire votre propre opinion.



On rappelle qu’Eugénie Bouchard malgré quelques perfor­mances ne parvient pas à retrouver un niveau. Aujourd’hui, elle est 318ème mondiale et on doute qu’elle puisse revenir un jour sur le grand circuit.