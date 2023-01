93 titres en carrière dont 21 en Grand Chelem et 38 en Masters 1000… « Not too bad (pas trop mal, ndlr) », comme dirait Novak Djokovic.

Alors lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé quel tournoi il rêve­rait de gagner lors d’une inter­view produite par l’ATP, le Serbe a répondu honnê­te­ment, avec un grand sourire : « Je les ai déjà tous ».

« Désolé, très humble », a‑t‐il entre deux éclats de rire.

Du grand Djokovic devant les caméras avant son entrée en lice ce mardi à l’Open d’Australie contre Roberto Carballes Baena.