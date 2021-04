C’est une photo prise en septembre 2003, avant le match de Coupe Davis Australie‐Suisse à Sydney. À ce moment‐là, Roger Federer, 22 ans, pouvait faire son service mili­taire, mais avait été exempté pour des raisons médi­cales. Apparemment à cause de problèmes de dos. Un sujet qui a fait débat en Suisse.

Sur la photo, on voit le jeune Roger Federer en tenue mili­taire, arme à la main. Enfin arme, pas vrai­ment, c’était en réalité un Laser Game qu’il faisait avec Stan Wawrinka lors de leur temps libre en Australie.

Ainsi, l’agence de presse a été empêché de la diffuser à l’époque, par Swiss Tennis : « ces images mili­taires auraient pu influencer la déci­sion de savoir si Federer etait apte au service mili­taire ou non. Dans tous les cas, il y aurait eu beau­coup de discus­sions », explique Andy Müller, le respon­sable de l’agence.

Oubliée par la suite, il a fallu attendre 18 ans pour voir cette photo collector appa­raître pour la première fois. Décidément, Roger est encore plein de mystères !





URS BUCHER/FRESHFOCUS