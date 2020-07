Daniil Medvedev a avoué à Tennis United une drôle d’anecdote qui s’est déroulée lors de l’Open d’Australie 2020, où Andrey Rublev s’est mis en colère contre lui pendant quelques minutes : « Rublev est très en colère quand on l’appelle « Jannik Sinner », parce qu’il lui ressemble beaucoup. Il s’est rapidement fâché contre moi et après dix minutes, quand il est revenu, il m’a dit : « Alors, dans ce cas, toi tu es Davydenko » », a déclaré Medvedev, qui montre une fois de plus la bonne entente qu’il a avec les autres joueurs russes.