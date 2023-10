Quelques heures après avoir régalé les fans de tennis avec un set de très haut niveau disputé à l’en­traî­ne­ment contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a amusé le public de Paris‐Bercy avec Gaël Monfils, à qui il a carré­ment demander un cours de danse sur le court.

Hilare, le Français a expliqué à celui qui l’a battu dix‐neuf fois en autant de confron­ta­tions comment faire la « vague ». Et cela donne une séquence géniale !

When La Monf taught Nole how to dance 🕺@DjokerNole @Gael_Monfils #RolexParisMasters pic.twitter.com/m8fihmEzVY