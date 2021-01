Afin de célébrer comme il se doit la nouvelle année, Stanislas Wawrinka n’a pas hésité à ressortir de vielles photos de lui lorsqu’il était enfant. Bien avant de devenir « Stan The Man », celui capable de battre Nadal, Federer et Djokovic et de remporter trois tournois du Grand Chelem, le Vaudois n’était alors qu’un « Kid » au sport d’hiver.