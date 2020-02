Comme le disent beaucoup de spécialistes, avec Novak Djokovic, on a tendance à interpréter les images en pensant systématiquement que tout a été programmé, ou pour faire un coup de com. Du coup on peut analyser les images du numéro 1 mondial jouant dans la rue avec des enfants à Belgrade de deux façons. Ici à WLT, on a choisi d’y croire et de penser aux souvenirs que garderont ces apprentis joueurs de tennis.

Sidjes ispred zgrade da igras tenis kad ono Novak Djokovic…



Klinci su odigrali partiju tenisa sa 1 teniserom sveta u Beogradu



Novak plays tennis in Belgrade with kids from the neighborhood #NovakDjokovic #tennis #ATP pic.twitter.com/skffL61xP3 — £¥K@™ 👑 (@LuxSaVozdovca) February 18, 2020