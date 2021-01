Sam Querrey s’est enfin exprimé avec précision au sujet de sa fuite en jet lors du tournoi de St Peterbourg alors que lui et sa femme avaient été contrôlé positif au Covid-19. Cette aventure digne d’un film d’espionnage avait enflammé les réseaux. Dernièrement, l’Américain a écopé d’une amende de la part de l’ATP.

C’est dans les colonnes du très sérieux Sports Ilustrated que Sam a fait ses confidences. Son récit est limpide. Après le contrôle positif, il a donc décidé de respecter l’isolement dans sa chambre avec sa femme mais aussi son bébé de 7 mois. Puis, tout a basculé quand les autorités sanitaires locales ont évoqué l’idée de faire venir des médecins pour contrôler s’ils avaient des symptômes.

Or, comme son fils faisait ses dents, il avait de la fièvre. Sam a alors tout imaginé, et il a décidé dans la nuit de partir le plus rapidement possible pour « préserver sa famille » : « Encore une fois, nous avons été très satisfaits de l’hôtel. Nous n’étions proches de personne, nous étions dans la chambre et nous n’avons jamais eu de plainte ou de problème. Alors j’ai dit : « S’il vous plaît, essayez de faire venir les médecins le lendemain matin à 10 heures, pas le dimanche soir à 22 heures. » L’ATP a finalement accepté cela, mais j’ai dû prendre une décision entre 22 heures et 10 heures le lendemain. J’avais ma femme là-bas et mon bébé là-bas, et je me suis dit : « Je ne suis pas à l’aise avec ça. » Nous avons donc pris la décision de louer un avion et de partir. Lors de ce voyage, ma femme et moi avons utilisé des masques N-95, nous n’avons jamais enlevé le masque pour prendre une gorgée d’eau ou de nourriture à tout moment. Nous avons atterri, sommes allés directement à un Airbnb que j’ai loué et avons été mis en quarantaine pendant deux semaines. J’ai senti qu’en tant que père et mari il y avait un élément humain à cela, et je devais faire ce que je pensais être juste«