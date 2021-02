Signing lots for fans and final­ly lea­ving the prac­tice court 👋



Good luck for your R2 match tonight, @RafaelNadal !🍀🤞💪

I will be vamo­sing for you at RLA 🗣🇪🇸 #AO2021 #AusOpen pic.twitter.com/TpElfkRrWz