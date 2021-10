En grand fan de foot­ball et du Real Madrid, Rafael Nadal n’a pas pu résister à l’idée de commu­ni­quer publi­que­ment sur son favori pour le ballon d’or dont la céré­monie aura lieu le 29 novembre 2021 à Paris.

Et sans surprise, Rafa a apporté tout son soutien à l’at­ta­quant fran­çais des Merengues, Karim Benzema : « Mon admi­ra­tion en tant que joueur, l’en­ga­ge­ment sportif et le profes­sion­na­lisme à son âge. Bonne chance et mon soutien pour le Ballon d’Or 2021 Karim Benzema », a écrit le Majorquin sur son compte Twitter.

Nul doute que ce message fera énor­mé­ment plaisir au natif de Lyon.