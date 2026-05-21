Netflix va proposer un docu­men­taire sur la vie de Rafael Nadal. Il sera dispo­nible sur la plate forme dès le 22 Mai. Très logi­que­ment, Rafa joue le jeu de la promo­tion. Il a donc répondu à un entre­tien à As. Il a notam­ment abordé le sujet de sa rela­tion avec l’oncle Toni.

« Toni a toujours été très exigeant. J’ai toujours pensé qu’il l’était envers moi parce qu’il croyait que j’étais capable de gérer ce niveau d’exi­gence. S’il ne s’était pas senti prêt à supporter cette pres­sion, il ne l’au­rait pas fait. Il a toujours agi dans mon intérêt. Mais, évidem­ment, quand on pousse quel­qu’un à bout, il arrive qu’on dépasse les bornes. Malgré tout, je n’ai jamais eu le senti­ment qu’il agis­sait autre­ment que pour mon bien. C’est pour­quoi je l’ai toujours respecté et que je lui serai toujours recon­nais­sant pour tout ce qu’il a fait pour moi »