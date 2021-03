Si certains se demandent ce que peux bien faire faire Rafael Nadal de son temps libre lors­qu’il ne joue pas ou ne s’en­traîne pas, voici un premier élément de réponse. Le Majorquin s’est rendu ce jeudi dans un labo­ra­toire de Santander, au Cantabria Labs, un centre d’in­no­va­tion et de produc­tion éco‐durable. L’homme aux 13 Roland Garros est tout simple­ment venu pour féli­citer les employés du labo­ra­toire espa­gnol pour leurs efforts dans la produc­tion de gels hydro­al­coo­liques lors de la crise du Covid‐19.

Au cours de sa visite, Rafa Nadal a pu en apprendre davan­tage sur la recherche, le déve­lop­pe­ment et le processus de fabri­ca­tion de cosmé­tiques, de médi­ca­ments ou encore de crèmes solaires. « J’ai trouvé ça spec­ta­cu­laire. Nous parlons d’un lieu unique, entouré par la nature. Le fait que l’eau de source soit utilisée à un niveau éner­gé­tique, je pense que cela a, en plus d’un sens pratique et durable très impor­tant, aussi un sens roman­tique très parti­cu­lier. Nous sommes ravis d’avoir pu visiter quelque chose que je trouve très spécial et dans un lieu unique », a commenté Rafa après avoir visité le laboratoire.