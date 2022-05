Rafael Nadal est un homme simple.

Natif de l’île de Majorque dans les Baléares et plus préci­sé­ment de la ville de Manacor, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem est un grand amou­reux de son envi­ron­ne­ment et de la nature en général. C’est ce qu’il a confié lors d’une inter­view décon­tractée avec le maga­zine VICE, réalisée en colla­bo­ra­tion avec son parte­naire, la marque de bière Amstel.

« Ma journée parfaite ressemble à ça : je me réveille le matin, je joue un peu au golf, je déjeune avec des amis, je passe du temps avec ma famille et c’est encore mieux si c’est sur le bateau ou si nous dormons sur la plage. J’aime bien aller à la mer quel que soit le temps, j’aime bien y aller en hiver aussi. Il y a moins de monde, et le fond de la mer est aussi très beau en hiver, encore plus qu’en été. Les couleurs sont plus vertes, plus vives et j’aime vrai­ment ça. »