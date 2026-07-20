Si Carlos Alcaraz a assisté à la finale de la Coupe du monde de football au stade, à New York, Rafael Nadal a, lui, suivi la victoire de l’Espagne contre l’Argentine depuis chez lui, entouré de quelques amis.
Loin des tribunes, le Majorquin a tout de même vécu la rencontre avec une intensité folle.
VAMOOOOOOOS 🇪🇸🏆— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 19, 2026
¡CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ ! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/IbkSFwOqgy
Sa réaction au coup de sifflet final, immortalisée dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, en dit long sur son émotion.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 11:28