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Rafael Nadal n’a pas regagné Roland‐Garros mais c’est tout comme !

Par
Baptiste Mulatier
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Si Carlos Alcaraz a assisté à la finale de la Coupe du monde de foot­ball au stade, à New York, Rafael Nadal a, lui, suivi la victoire de l’Espagne contre l’Argentine depuis chez lui, entouré de quelques amis.

Loin des tribunes, le Majorquin a tout de même vécu la rencontre avec une inten­sité folle.

Sa réac­tion au coup de sifflet final, immor­ta­lisée dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, en dit long sur son émotion.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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