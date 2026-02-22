Quand on est un sportif de haut niveau il y a forcément des sports que l’on a pas le droit de pratiquer car ils sont dangereux. C’est le cas bien sûr du ski. Si certains champions bravent l’interdit alors qu’ils sont encore sur le circuit, Nadal, qui a toujours suivi les règles, n’a jamais eu ce comportement quand il était joueur.
C’est bien pour cela que sa récente publication a une vraie importance. Après 26 ans de privation, le voilà enfin sur de la poudreuse pour prendre un maximum de plaisir.
🎿⛷️😃— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 21, 2026
After 26 years… what an incredible feeling to ski again ! pic.twitter.com/1b5vhadUOA
« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensation de skier », a écrit l’Espagnol sur ses réseaux sociaux.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 09:18