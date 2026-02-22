Quand on est un sportif de haut niveau il y a forcé­ment des sports que l’on a pas le droit de prati­quer car ils sont dange­reux. C’est le cas bien sûr du ski. Si certains cham­pions bravent l’in­terdit alors qu’ils sont encore sur le circuit, Nadal, qui a toujours suivi les règles, n’a jamais eu ce compor­te­ment quand il était joueur.

C’est bien pour cela que sa récente publi­ca­tion a une vraie impor­tance. Après 26 ans de priva­tion, le voilà enfin sur de la poudreuse pour prendre un maximum de plaisir.

🎿⛷️😃



After 26 years… what an incre­dible feeling to ski again ! pic.twitter.com/1b5vhadUOA — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 21, 2026

« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensa­tion de skier », a écrit l’Espagnol sur ses réseaux sociaux.