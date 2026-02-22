AccueilInsoliteRafael Nadal retourne en enfance : "Après 26 ans, quel plaisir incroyable...
InsoliteATP

Rafael Nadal retourne en enfance : « Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensation »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

676

Quand on est un sportif de haut niveau il y a forcé­ment des sports que l’on a pas le droit de prati­quer car ils sont dange­reux. C’est le cas bien sûr du ski. Si certains cham­pions bravent l’in­terdit alors qu’ils sont encore sur le circuit, Nadal, qui a toujours suivi les règles, n’a jamais eu ce compor­te­ment quand il était joueur.

C’est bien pour cela que sa récente publi­ca­tion a une vraie impor­tance. Après 26 ans de priva­tion, le voilà enfin sur de la poudreuse pour prendre un maximum de plaisir.

« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensa­tion de skier », a écrit l’Espagnol sur ses réseaux sociaux. 

Publié le dimanche 22 février 2026 à 09:18

Article précédent
Alcaraz, injouable contre Fils : « Je suis très fier. Je vais classer cette finale, en termes de niveau, parmi les 10 meilleurs matchs que j’ai disputés dans ma carrière »
Article suivant
Alcaraz, titré déjà 26 fois : « En ce moment, je passe toujours un bon moment chaque fois que je joue, c’est pour­quoi vous me voyez heureux. Mes objec­tifs sont de gagner les plus grands tour­nois de la planète, les Masters 1000, les Grands Chelems.

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.