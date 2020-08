Rafael Nadal est aujourd’hui l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Mais initialement, l’Espagnol aurait pu choisir un autre sport : le football. Toni Mesquida, entraîneur de football à Manacor, avait donné une interview à Mundo Deportivo dans laquelle il en disait un peu plus sur la passion de Rafa pour le football : « Rafa aimait davantage le football, je peux le dire. Je le connais depuis le temps où il jouait au football. Il était plus jeune que les gars que j’ai entraînés et il s’entraînait avec les plus vieux. Pour sa condition physique et technique, il pouvait jouer avec des gens un peu plus âgés que lui.

Quand il jouait au football, il se démarquait beaucoup. Il jouait au football et au tennis. Il aimait les deux choses, mais il aimait davantage le football. Mais il n’avait pas tort, il a fait le meilleur choix. Il a choisi le sport dans lequel il a triomphé, et il continuera à triompher, car il le mérite. » Ce qui est sûr, c’est que l’Espagnol est très à l’aise avec ses pieds, comme il le démontre sur cette vidéo.