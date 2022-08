Nadal, au final, le plus « dur » c’est après l’entrainement !

On se souvient tous de la folie qu’il régnait autour de l’Espagnol la saison passée à Washington et ce même si Nadal était sorti tôt. On est entrain de vivre à peu près le même phéno­mène dans l’Ohio où chaque entrai­ne­ment est syno­nyme de bains de foule sauf quand Rafa feinte les fans et passe par les tribunes comme il l’a fait un jour. Sinon, c’est la cohue et du boulot pour les gardes du corps.

On rappelle que Rafa entrera en piste ce mercredi, dernier jour pour jouer un premier tour. Cela lui laisse encore un peu de temps pour parfaire sa prépa­ra­tion qui est très intensive.