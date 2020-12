Les champions ont multiplié les posts sur les différents réseaux avec plus ou moins d’efficacité et de bon goût. La palme d’or revient au canadien Milos Raonic avec un pull « Merry Christmas » vert pomme qui est un sommet dans ce registre déjà très convoité par le passé par un certain Andy Murray. Visiblement, Milos a décidé de prendre le relais. Chacun appréciera comme il veut également le slogan inscrit sur ce pull d’hiver.