le 7 août dernier, Diego Schwartzman publiait une photo sur son compte Instagram le montrant à l’entrainement, aux Bahamas, en compagnie de Milos Raonic. Ce dernier semblait afficher un ventre imposant et donc une possible prise de poids lors du confinement. Fabio Fognini s’en était d’ailleurs amusé avant de prendre un retour de flamme de la part de la petite amie du Canadien. Qualifié pour le dernier carré de Cincinnati après sa victoire du Filip Krajinovic, le 30e mondial est revenu sur cet épisode sans importance.

« C’était une image peu flatteuse, c’est vrai. Nous nous entraînions aux Bahamas, avec une humidité élevée, les vêtements nous collaient. Comme ma mère me le dit toujours, peut-être que ma posture n’était pas aussi bonne qu’elle devrait l’être, je suis sorti un peu penché sur la photo. Ma copine l’a pris personnellement et est allée beaucoup plus loin avec quelques commentaires, je n’ai pas aimé. En fin de compte, cela a eu plus d’impact que cela ne le méritait », a commenté le Canadien qui sera opposé à Stefanos Tsitsipas en demi-finale ce vendredi.