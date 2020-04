Un questionnaire circule sur le net où il s’agit de nommer certains champions dans des catégories comme meilleur serveur, meilleur coup droit etc, le géant américain Opelka a bien compris le système mais il préfère en rire et choisir un seul champion charismatique qui remplit tous ces critères, son pote, Alex de Minaur….on s’amuse comme on peut…